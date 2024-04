LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor den am 8. Mai anstehenden Umsatzzahlen des Konsumgüter- und Klebstoffherstellers von 72 auf 76 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Eine Absatzerholung dürfte zwar auf sich warten lassen, dennoch bewege sich Henkel in die richtige Richtung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derzeit laste noch die Anpassung des Produktportfolios auf dem Geschäft mit Wasch- und Putzmitteln. Ab 2025 sei aber mit einer Trendwende zu rechnen. Mit Blick auf das Klebstoffgeschäft sei die Konjunkturentwicklung zwar wenig hilfreich, gleichwohl profitiere das Unternehmen aber von einem positiven Preisumfeld./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.