Henkel vz. Aktie
|71,98EUR
|0,34EUR
|0,47%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt./mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
