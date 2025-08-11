Henkel vz. Aktie
|70,36EUR
|0,72EUR
|1,03%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienbewertung signalisiere, dass Anleger immer noch Beweise für eine bessere Absatzentwicklung wollten, statt "im Zweifel für den Angeklagten zu sein", schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,86 €
|
Abst. Kursziel*:
15,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
