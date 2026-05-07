Henkel vz. Aktie

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Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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07.05.2026 10:09:29

Henkel vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein ordentliches Wachstum berichtet und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem erwarte Henkel aus Übernahmen und Veräußerungen positive Auswirkungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich und habe damit die diesbezüglichen Erwartungen konkretisiert./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
66,32 € 		Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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