Hermès Aktie

2 170,00EUR -84,00EUR -3,73%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

22.10.2025 11:34:57

Hermès (Hermes International) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2420 Euro auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxuskonzerns liege zwar marginal über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Doch die gestiegenen Anlegererwartungen könnten nach der Zahlenvorlage von Konkurrent LVMH schon auf diesem Niveau gelegen haben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:40 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2 420,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2 244,00 € 		Abst. Kursziel*:
7,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2 170,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,52%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:34 Hermès Buy Deutsche Bank AG
11:13 Hermès Neutral UBS AG
09:31 Hermès Outperform RBC Capital Markets
09:31 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

