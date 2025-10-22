Hermès Aktie
|2 170,00EUR
|-84,00EUR
|-3,73%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 310,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 244,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 170,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,45%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 152,00
|-4,53%
