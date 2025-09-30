Hermès Aktie

2 065,00EUR -55,00EUR -2,59%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

30.09.2025 12:04:10

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

