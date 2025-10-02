Vestas Wind Systems A-S Aktie
|17,06EUR
|0,20EUR
|1,16%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell an Wechselkursentwicklungen, aktuelle Nachrichten und seine Gespräche mit dem Management des Windturbinen-Herstellers an. Seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 seien weitgehend unverändert geblieben, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 11:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
164,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
127,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)