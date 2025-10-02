Rio Tinto Aktie

56,66EUR 0,31EUR 0,55%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

02.10.2025 08:00:50

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Für Rio Tinto, Glencore und Antofagasta sei das dritte Quartal besonders wichtig, denn die drei Bergbaukonzerne müssten sich anstrengen, um überhaupt die untere Grenze ihrer Produktionsziele für Eisenerz/Kupfer zu erreichen, schrieb Ben Davis am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Da alle drei Unternehmen das vierte Quartal als das stärkste erwarteten, habe er die Gewichtungen in der zweiten Jahreshälfte angepasst./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
48,92 £ 		Abst. Kursziel*:
2,22%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
49,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

