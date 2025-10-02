Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 442,40EUR 79,80EUR 5,86%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

02.10.2025 11:36:54

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers. Adyen habe aber ausreichend zurückhaltend kommuniziert, sodass positive Überraschungen wahrscheinlicher seien als Enttäuschungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 430,60 € 		Abst. Kursziel*:
46,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 442,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,59%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

