Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 442,40EUR
|79,80EUR
|5,86%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2200 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im zweiten Halbjahr dürfte im unverändert schwierigen Umfeld etwa dem des ersten entsprechen, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers. Adyen habe aber ausreichend zurückhaltend kommuniziert, sodass positive Überraschungen wahrscheinlicher seien als Enttäuschungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 430,60 €
|
Abst. Kursziel*:
46,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 442,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,59%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-