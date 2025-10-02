AIR France-KLM Aktie
11,47EUR
0,03EUR
0,22%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
02.10.2025 07:21:45
AIR France-KLM Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIR France-KLM

Analyst:
JP Morgan Chase & Co.

Kursziel:
8,00 €

Rating jetzt:
Neutral

Kurs*:
11,41 €

Abst. Kursziel*:
-29,92%

Rating update:
Neutral

Kurs aktuell:
11,47 €

Abst. Kursziel aktuell:
-30,22%

Analyst Name::
Harry Gowers

KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse







