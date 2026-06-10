Hermès Aktie
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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
10.06.2026 08:02:03
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" belassen. Hermes biete defensive Chance/Risiko-Optionen mit der Aussicht auf anziehendes Wachstum im Lederwaren-Geschäft im Jahr 2026, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
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Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
1 663,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
1 653,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse