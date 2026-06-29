Hermès Aktie

1 626,00EUR -8,50EUR -0,52%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 12:00:54

Hermès (Hermes International) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 618,50 € 		Abst. Kursziel*:
32,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 626,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,23%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

mehr Nachrichten