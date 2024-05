ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 57 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Obwohl der Modekonzern im ersten Quartal die Markterwartungen an den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) moderat übertroffen habe, gebe es Zweifel am bestätigten Ausblick, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien vorsichtige Aussagen zum laufenden Quartal. Damit hänge nun noch mehr von einer besseren Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 23:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.