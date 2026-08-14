Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 072,80EUR
|19,00EUR
|1,80%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
14.08.2026 07:00:13
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1166 auf 1233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme beim Zahlungsabwickler zu, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu den Halbjahreszahlen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 233,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 055,20 €
|
Abst. Kursziel*:
16,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 072,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 070,00
|1,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research