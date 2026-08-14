NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1166 auf 1233 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme beim Zahlungsabwickler zu, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu den Halbjahreszahlen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.