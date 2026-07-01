init innovation in traffic systems Aktie
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WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
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Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
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Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
46,05 €
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Abst. Kursziel*:
30,29%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
46,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
30,15%
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Analyst Name::
Christian Cohrs
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KGV*:
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