HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Init Innovation von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung verschaffe dem Digitalisierungs-Spezialisten mehr finanzielle Flexibilität gerade zum Zeitpunkt einer anziehenden operativen Dynamik, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er überarbeitete sein Bewertungsmodell und sieht den Anlagehintergrund als intakt an./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.