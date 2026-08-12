HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der starke Auftragseingang aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten Jahresviertel fortgesetzt, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Wie erwartet, habe das Technologieunternehmen die Jahresziele an das obere Ende der Zielspannen konkretisiert./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.