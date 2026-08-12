JENOPTIK Aktie
|40,26EUR
|0,72EUR
|1,82%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der starke Auftragseingang aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten Jahresviertel fortgesetzt, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Wie erwartet, habe das Technologieunternehmen die Jahresziele an das obere Ende der Zielspannen konkretisiert./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,36 €
|
Abst. Kursziel*:
23,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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