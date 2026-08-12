JENOPTIK Aktie
|40,86EUR
|1,32EUR
|3,34%
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das starke zweite Quartal und der Hochlauf in der Halbleiterbranche untermauerten die positiven Perspektiven, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Kaufen
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
40,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
17:58
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
16:00
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
16:00
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
14:27
|AKTIEN IM FOKUS 2: Jenoptik begehrt dank Zielen, Auftragslage und Lumentum (dpa-AFX)
|
14:08
|ROUNDUP 2/Starkes Halbleitergeschäft: Jenoptik wird optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)