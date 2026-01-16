JOST Werke Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde weiterhin eine zyklische Erholung erwartet. Die übernommene Hyva stütze zudem weiterhin den Wert des Unternehmens./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
