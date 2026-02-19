JOST Werke Aktie
|64,60EUR
|-0,40EUR
|-0,62%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jost Werke nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Resultate lägen über den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Mit einem organischen Umsatzwachstum habe Jost der Branchenschwäche in Nordamerika getrotzt. Mit den vollständigen Zahlen am 26. März werde der Nutzfahrzeugzulieferer auch einen Ausblick auf 2026 geben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,40 €
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,55%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|64,50
|-0,77%
