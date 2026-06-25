JPMorgan Chase Aktie
|295,30EUR
|1,45EUR
|0,49%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 333,45
|
Abst. Kursziel*:
1,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 333,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,96%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.06.26
|JPMorgan Chase cuts off Anthropic access for its Hong Kong staff (Financial Times)
|
17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)