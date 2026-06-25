NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 325 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. David Chiaverini gab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das zweite Quartal der US-Banken. Der Experte bleibt konstruktiv gestimmt für den Gesamtsektor. Trotz des vergleichsweise guten Laufs im vergangenen Monaten sieht er weiteren Kursspielraum. Seine Favoriten unter den großen Instituten sind aber Citigroup und Bank of America./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 14:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.