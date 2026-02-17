JPMorgan Chase Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen aus der Telefonkonferenz der Quartalszahlen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Montagabend nach der Bilanzvorlage. Er erinnerte zudem daran, dass Chase die neue Emittentin der Apple Card werde./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
