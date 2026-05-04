JPMorgan Chase Aktie
|266,15EUR
|-0,95EUR
|-0,36%
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 320 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison der US-Banken sei trotz geopolitischer Konflikte und Sorgen um Privatkredite solide verlaufen, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie. 32 von 35 Instituten hätten mit ihrem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. JPMorgan gehört zu denen, für die er seine Schätzungen nach den Resultaten etwas erhöhte./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 312,47
|
Abst. Kursziel*:
4,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 312,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,01%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
29.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|How Citi’s $52mn hire was forced out of JPMorgan over his behaviour (Financial Times)
|
27.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
22.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26
|Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.04.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
20.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.04.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|265,90
|-0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|11:57
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|11:55
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Linde Buy
|UBS AG
|11:53
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|10:17
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:35
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09:23
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|08:26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08:16
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|08:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|07:20
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:19
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:07
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|06:57
|Linde Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|06:32
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:31
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital