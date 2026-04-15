FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Vor allem das Investmentbanking habe mit einem 19-prozentigen Ertragsanstieg stark abgeschnitten. Eine negative Überraschung sei indes das leicht gesenkte Ziel für den Zinsüberschuss./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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