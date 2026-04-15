JPMorgan Chase Aktie
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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 310 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Vor allem das Investmentbanking habe mit einem 19-prozentigen Ertragsanstieg stark abgeschnitten. Eine negative Überraschung sei indes das leicht gesenkte Ziel für den Zinsüberschuss./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
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Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
$ 311,12
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
$ 306,50
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
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14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
|US-Bank JPMorgan meldet kräftigen Gewinnanstieg - Aktie schwächelt dennoch (dpa-AFX)
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14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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14.04.26
|WDH/ROUNDUP: Bei JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo sprudeln die Gewinne (dpa-AFX)
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14.04.26
|ROUNDUP: Bei JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo sprudeln die Gewinne (dpa-AFX)
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13.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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08.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.04.26
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Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
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