NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Die Preisgestaltung der europäischen Investitionsgüterkonzerne im Jahr 2024 folge weitgehend der des Vorjahres und dürfte etwa 1 bis 2 Prozentpunkte zum Wachstum des Gesamtjahres beitragen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme könnten jedoch zu einer erneut schwankenden Inflation führen, wie sie beim starken Anstieg der Frachtkosten im Januar zu beobachten gewesen sei./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 12:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.