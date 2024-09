NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Kion bei unverändertem Kursziel von 45 Euro von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung habe das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Papiere des Staplerkonzerns seien aktuell aus der Mode, es ergebe sich daher eine attraktive Einstiegsgelegenheit./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 19:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:15 / BST



