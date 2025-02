MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Auch wenn der Saatguthersteller die Erwartungen an das erste Geschäftshalbjahr wegen Sondereffekten verfehlt habe, sollten die Jahresziele erreicht werden, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Donnerstag nach der Präsentation des Zahlenwerks./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 16:31 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





