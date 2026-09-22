Meta Platforms Aktie

654,70EUR 6,50EUR 1,00%
Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 12:23:32

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 820 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth bleibt in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse optimistisch für den Social-Media-Konzern, der am Vortag mit einem starken Start seines KI-Agenten Muse für Furore gesorgt hatte. Es sei zwar noch früh, doch er sieht für Muse das Potenzial, die am weitesten verbreitete KI-Anwendung für Endverbraucher seit Chat-GPT zu werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 820,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 741,24 		Abst. Kursziel*:
10,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 746,38 		Abst. Kursziel aktuell:
9,86%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Analysen
12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 650,20 0,31% Meta Platforms (ex Facebook)

Aktuelle Aktienanalysen

15:35 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
14:08 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14:08 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:05 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14:04 ABB Market-Perform Bernstein Research
13:19 AXA Kaufen DZ BANK
13:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:04 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:32 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
11:58 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
11:58 Renault Outperform Bernstein Research
11:57 Stellantis Underperform Bernstein Research
11:57 BMW Outperform Bernstein Research
11:56 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:44 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:14 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:10 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:09 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10:08 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:05 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:31 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:56 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen