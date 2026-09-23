NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der angekündigten Kooperation mit dem Online-Reiseunternehmen Expedia Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 770 US-Dollar belassen. Dies sei ein weiterer Negativfaktor für digitale Marktplätze im Allgemeinen und sorge für weitere Kontroversen darüber, wie geschlossene digitale Ökosysteme wie Amazon oder Google diese Chance nutzen wollen, schrieb Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. KI-Agenten wie Muse von Meta, die eine bessere Preissuche ermöglichten, zielten darauf ab, die Ertragschancen von Einzelhändlern und spezialisierten Internetseiten zu verringern./rob/la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:02 / EDT



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