AB InBev Aktie

68,34EUR 0,68EUR 1,01%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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24.09.2026 07:59:29

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, dürfte viel Aufmerksamkeit finden, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Vielleicht noch wichtiger sei aber die Ankündigung, sich wieder als Unternehmen mit einem kontinuierlichen Wachstum zu positionieren - etwas, das früher in der Branche eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, inzwischen aber eine Rarität. Der Experte sieht gute Chancen, dass dies gelingt, was der gut gelaufenen Aktie noch weiter Auftrieb geben würde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67,96 € 		Abst. Kursziel*:
36,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
68,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,08%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 68,34 1,01% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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