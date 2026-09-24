AB InBev Aktie
|68,34EUR
|0,68EUR
|1,01%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Dass der Brauereikonzern am zweiten Tag seiner Kapitalmarktveranstaltung die Zielspanne für das mittelfristige organische Ergebniswachstum (Ebit) angehoben habe, dürfte viel Aufmerksamkeit finden, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Vielleicht noch wichtiger sei aber die Ankündigung, sich wieder als Unternehmen mit einem kontinuierlichen Wachstum zu positionieren - etwas, das früher in der Branche eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, inzwischen aber eine Rarität. Der Experte sieht gute Chancen, dass dies gelingt, was der gut gelaufenen Aktie noch weiter Auftrieb geben würde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 16:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67,96 €
|
Abst. Kursziel*:
36,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,08%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
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|AB InBev Outperform
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|68,34
|1,01%
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