NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements ließen ein Erreichen des oberen Endes der Jahresziele möglich erscheinen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
09:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
04.12.25
|Merlin Labron-Johnson, the Michelin-starred chef who bakes gifts (Financial Times)
23.10.25
|ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus (dpa-AFX)
23.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach (dpa-AFX)
22.10.25
|WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel (dpa-AFX)
14.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|08:55
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
