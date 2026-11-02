AstraZeneca Aktie

165,00EUR -1,80EUR -1,08%
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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02.11.2026 14:40:14

AstraZeneca Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 17000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Montag an den Zwischenbericht des Pharmakonzerns an. 2027 werde hinsichtlich der Resultate weit fortgeschrittener Studien sehr aktiv./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
170,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
164,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
138,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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AstraZeneca PLC 165,70 -0,66% AstraZeneca PLC

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