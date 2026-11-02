BP Aktie
|7,20EUR
|-0,31EUR
|-4,08%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 700 auf 725 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe in diesem Jahr das dritte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Montag. Das bereinigte Nettoergebnis habe im dritten Jahresviertel die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,20 £
|
Abst. Kursziel*:
16,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,95%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für BP auf 720 Pence - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,20
|-4,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital