Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für den heimischen Kran-Spezialisten Palfinger nach den Neun-Monatszahlen von 41,0 Euro auf 39,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lars Vom-Cleff beibehalten.

Die rechtliche Trennung von seinem Russland-Geschäft hat Palfinger in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust beschert. Die Wertberichtigung russischer Vermögenswerte und weitere Bewertungseffekte im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Tail-&-Passenger-Lift-Geschäfts drückten das Konzernergebnis auf minus 61,5 Mio. Euro.

Die Experten der Deutschen Bank erklären dazu, dass die Wertminderung in Russland in Höhe von etwa 135 Mio. Euro ein nicht zahlungswirksamer Vorgang sei und keine Auswirkungen auf das Ebit habe. Palfinger habe zudem sein Effizienzprogramm ausgeweitet, um die Inflation auszugleichen und bei gleichzeitigem Geschäftswachstum eine stabile Kostenbasis zu gewährleisten.

Beim Gewinn je Aktie erwartet Deutsche Bank Research 0,35 Euro für 2026 sowie 1,67 bzw. 2,88 Euro für die beiden Folgejahre.

Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Palfinger-Titel zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 27,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

ISIN AT0000758305 WEB http://www.palfinger.com

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