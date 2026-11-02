BNP Paribas Aktie
|86,91EUR
|1,05EUR
|1,22%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Gesprächen mit Finanzchef Lars Machenil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser habe an die erneut starken Quartalszahlen der Bank erinnert, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz des weiteren Gegenwinds für die Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementtochter Arval rechne sie für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verbesserung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE)./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86,64 €
|
Abst. Kursziel*:
38,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,07%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.26
|French protests show BNP Paribas what’s in a name (Financial Times)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|86,91
|1,22%
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|RBC Capital Markets
|17:10
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|17:09
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:09
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:05
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG