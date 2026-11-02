BNP Paribas Aktie

86,91EUR 1,05EUR 1,22%
BNP Paribas ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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02.11.2026 17:05:31

BNP Paribas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach einem Gesprächen mit Finanzchef Lars Machenil auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser habe an die erneut starken Quartalszahlen der Bank erinnert, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Trotz des weiteren Gegenwinds für die Fahrzeugleasing- und Flottenmanagementtochter Arval rechne sie für die kommenden Jahre mit einer weiteren Verbesserung der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE)./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
86,64 € 		Abst. Kursziel*:
38,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,07%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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BNP Paribas S.A. 86,91 1,22% BNP Paribas S.A.

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17:05 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:27 Microsoft Kaufen DZ BANK
15:48 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
14:52 Ryanair Buy UBS AG
14:49 Linde Halten DZ BANK
14:47 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:47 AstraZeneca Buy UBS AG
14:40 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
14:27 DWS Group Buy UBS AG
14:24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
14:23 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
14:22 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Polytec verkaufen Baader Bank
14:08 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:06 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:03 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:51 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:43 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BP Buy UBS AG
13:40 Knorr-Bremse Buy UBS AG
13:31 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:30 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:29 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:27 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
12:40 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 BP Kaufen DZ BANK
12:32 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:32 BBVA Neutral UBS AG
12:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
12:28 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
12:24 PUMA Hold Deutsche Bank AG
12:23 HELLA Hold Deutsche Bank AG
12:23 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:22 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
12:21 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
12:20 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:19 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
12:18 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
12:17 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:17 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
12:14 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
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