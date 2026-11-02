SFC Energy Aktie
|17,92EUR
|-0,08EUR
|-0,44%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe zum zweiten Mal die Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht, schrieb Michael Kuhn in einer Studie am Montag. Die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe sich damit in etwa verdoppelt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,96 €
|
Abst. Kursziel*:
44,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,09%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SFC Energy AG
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30.10.26
|SFC Energy-Aktie etwas schwächer: Konzern hebt Erwartungen für 2026 weiter an (dpa-AFX)
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29.10.26
|EQS-News: SFC Energy continues strong, profitable growth in the first nine months of 2026 – preliminary figures – earnings guidance raised again (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: SFC Energy setzt starkes profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026 fort – vorläufige Zahlen – Ergebnisprognose erneut angehoben (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: SFC Energy AG raises full-year 2026 earnings guidance again (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-Adhoc: SFC Energy AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an (EQS Group)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|SFC Energy Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SFC Energy AG
|17,92
|-0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
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|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
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|12:20
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|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
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|12:17
|Volkswagen Buy
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|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital