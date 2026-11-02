Ryanair Aktie
|24,12EUR
|1,51EUR
|6,68%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Halbjahreszahlen 2026/27 auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Billigfliegers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Das neue Aktienrückkaufprogramm sei indes eine positive Überraschung./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:38 / GMT E
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,92 €
|
Abst. Kursziel*:
30,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
12:52
|ROUNDUP: Ryanair erwägt Nullrunden wegen teuren Kerosins - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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26.10.26
|Ryanair Aktie in Grün: Flugangebot in Deutschland wird weiter gekürzt (dpa-AFX)
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26.10.26
|Ryanair-Aktie zieht an: Fluggesellschaft streicht Angebot auch in Berlin deutlich zusammen (APA)
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19.10.26
|Ryanair-Aktie schwächer: Expansion im Südwesten im Blick (dpa-AFX)
|
13.10.26
|BER-Flughafenchefin über Ryanair-Rückzug: 'Ein heftiger Schlag' (dpa-AFX)
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08.10.26
|Aktie im Minus: Ryanair reduziert Flugangebot, Berlin trifft es am stärksten (dpa-AFX)
|
08.10.26
|ROUNDUP 2: Ryanair kappt Flugprogramm - Berlin und Bremen verlieren (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Ryanair-Aktie tiefer: Fluggesellschaft zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab (APA)
Analysen zu Ryanair
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24,12
|6,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research