HELLA Aktie
|68,80EUR
|-0,70EUR
|-1,01%
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Free Cashflow des Spezialisten für Lichttechnik hätten seine Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Christoph Laskawi in einer Studie am Montag. Es brauche jetzt ein sehr starkes Schlussquartal, um die Jahresziele noch zu erreichen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67,40 €
|
Abst. Kursziel*:
3,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,74%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
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|EQS-News: FORVIA HELLA legt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 vor (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-News: FORVIA HELLA presents financial results for the first nine months of 2026 (EQS Group)
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29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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|12:23
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|HELLA Hold
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|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|68,80
|-1,01%
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|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
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|Jefferies & Company Inc.
|10:27
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