Polytec Aktie

4,43EUR -0,47EUR -9,59%
Polytec ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9

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02.11.2026 14:16:00

Polytec verkaufen

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische Polytec angepasst. Das 6-Monats-Kursziel wurde von Analyst Martin Schnee von 5,29 Euro auf 5,09 Euro hinuntergesetzt. Die Anlageempfehlung lautet weiter "Reduce".

Die Analysten der Baader Bank verweisen auf eine gesenkte Prognose des Autozulieferers aufgrund von rückläufiger Nachfrage von großen Konzernen. Der Ausblick weise eher auf einen weiteren Rückgang als auf eine Erholung hin, heißt es in der Analyse weiter. Auch von Kunden außerhalb der Automobilbranche erwarten die Experten keine Entlastung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,12 (zuvor 0,28) Euro für 2026 sowie unveränderte 0,35 Euro für 2027 und ebenfalls unveränderte 0,41 Euro für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 Euro und 0,25 Euro für die beiden Folgejahre.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,44 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/mik

ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/

AFA0060 2026-11-02/14:16

Zusammenfassung: Polytec verkaufen
Unternehmen:
Polytec 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
5,09 €
Rating jetzt:
verkaufen 		Kurs*:
4,44 € 		Abst. Kursziel*:
14,64%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
4,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
Analyst Name::
Martin Schnee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:16 Polytec verkaufen Baader Bank
18.05.26 Polytec verkaufen Baader Bank
13.03.26 Polytec add Baader Bank
10.02.26 Polytec buy Baader Bank
09.02.26 Polytec buy Baader Bank
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Polytec 4,48 -8,57% Polytec

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14:24 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
14:23 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
14:22 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Polytec verkaufen Baader Bank
14:08 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:06 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:03 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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