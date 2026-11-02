Polytec Aktie
|4,43EUR
|-0,47EUR
|-9,59%
WKN: A00XX / ISIN: AT0000A00XX9
Polytec verkaufen
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die heimische Polytec angepasst. Das 6-Monats-Kursziel wurde von Analyst Martin Schnee von 5,29 Euro auf 5,09 Euro hinuntergesetzt. Die Anlageempfehlung lautet weiter "Reduce".
Die Analysten der Baader Bank verweisen auf eine gesenkte Prognose des Autozulieferers aufgrund von rückläufiger Nachfrage von großen Konzernen. Der Ausblick weise eher auf einen weiteren Rückgang als auf eine Erholung hin, heißt es in der Analyse weiter. Auch von Kunden außerhalb der Automobilbranche erwarten die Experten keine Entlastung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 0,12 (zuvor 0,28) Euro für 2026 sowie unveränderte 0,35 Euro für 2027 und ebenfalls unveränderte 0,41 Euro für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,15 Euro für 2026, sowie 0,20 Euro und 0,25 Euro für die beiden Folgejahre.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Polytec-Titel an der Wiener Börse bei 4,44 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000A00XX9 WEB http://www.polytec.at/
AFA0060 2026-11-02/14:16
|Zusammenfassung: Polytec verkaufen
|
Unternehmen:
Polytec
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
5,09 €
|
Rating jetzt:
verkaufen
|
Kurs*:
4,44 €
|
Abst. Kursziel*:
14,64%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
4,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
|
Analyst Name::
Martin Schnee
|
KGV*:
-
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|09.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|14.11.22
|Polytec Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|Polytec Hold
|Warburg Research
|16.05.24
|Polytec Hold
|Warburg Research
|15.11.23
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|14.11.23
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|Polytec
|4,48
|-8,57%
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|UBS AG
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|Barclays Capital
|14:27
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|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
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