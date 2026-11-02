Fresenius Aktie
|48,77EUR
|1,47EUR
|3,10%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Mit der Zusammenarbeit mit WuXi Biologics mache Fresenius einen Schritt ins goldene Zeitalter der Nachahmerpräparate für Biopharmazeutika, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Kooperation könne Fresenius das entsprechende Portfolio mehr als verdoppeln./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,74 €
|
Abst. Kursziel*:
15,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
11:46
|AKTIE IM FOKUS: Fresenius getrieben von Entwicklungskooperation an Dax-Spitze (dpa-AFX)
|
11:23
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro (dpa-AFX)
|
11:22
|Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
11:00
|ROUNDUP: Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus (dpa-AFX)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|48,75
|3,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research