NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 41,50 auf 41,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker nahm am Freitag vor den Neunmonatszahlen des Versicherers am 13. November einen Feinschliff an seinen Prognosen vor./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:47 / GMT

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