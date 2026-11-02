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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Hersteller industriell genutzter Gase habe "mehr Volumen in der Leitung, aber wenig Schwung hinter dem Ausblick", schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Montag. Ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie treffe auf eine kaum angehobene Jahresprognose und ein schwächer als erwartetes viertes Quartal./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
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Unternehmen:
Linde plc
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
$ 514,24
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
$ 518,72
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
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KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
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21.10.26
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Analysen zu Linde plc
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