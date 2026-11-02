CTS Eventim Aktie
|64,75EUR
|0,25EUR
|0,39%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein starkes Ticket-Geschäft dürfte von einem schwachen Segment Live-Veranstaltungen überschattet sein, schrieb Lara Simpson in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme eine nur langsame Inbetriebnahme der Multifunktionsarena Unipol in Mailand. Das operative Geschäft entwickele sich grundsätzlich aber positiv./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,85 €
|
Abst. Kursziel*:
46,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,72%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
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|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|64,40
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital