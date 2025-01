NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Investitionen in OpenAI seien im Aktienkurs inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die deutlich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Softwareunternehmens im Vergleich zum Nasdaq. Er sieht das Erreichen des Wendepunktes beim Ergebnis je Aktie gekommen. Das Investitionswachstum werde nun nachlassen und das Geschäft mit der Cloud-Computing-Plattform Azure dürfte wieder anziehen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 10:28 / PST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.