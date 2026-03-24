MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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24.03.2026 06:58:38

MTU Aero Engines Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 450 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die direkten Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Triebwerksbauer seien begrenzt, schrieb George McWhirter am Montagabend mit Blick auf die harschen Kursverluste seit dem Ausbruch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen deutlich unter dem Zehnjahresschnitt. Dies habe es seit 2017 nur zweimal so gegeben./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
420,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
310,80 € 		Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
307,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,81%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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