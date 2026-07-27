MTU Aero Engines Aktie
|351,30EUR
|9,10EUR
|2,66%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. MTU habe Aufträge über insgesamt 500 Millionen Euro erhalten. In einem Gespräch mit Managern von MTU sei es um einen neuen Helikoptermotor gegangen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
350,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
351,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:04
|DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.07.26
|MTU-Aktie in Rot: Farnborough beschert MTU Aero Aufträge in Milliionenhöhe (Dow Jones)
|
22.07.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|351,20
|2,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.