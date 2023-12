ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU nach einem Magazinbericht auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 215 Euro genannt. Dass die US-Luftfahrtbehörde FAA demnach offenbar neue Instandhaltungsvorschriften für GTF-Triebwerke plane, habe auf ihre Einschätzung des Triebwerksbauers zunächst keinen Einfluss, schrieb Analystin Kseniia Maslova am Dienstag in einer ersten Reaktion. Sie verwies darauf, dass RTX sich zu dem Thema noch nicht geäußert habe. Die Tochtergesellschaft des US-Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen, Pratt & Whitney, entwickelt zusammen mit MTU die GTF-Triebwerke. Die UBS hatte am Morgen laut einer Übersicht das Kursziel für MTU von 205 auf 215 Euro erhöht./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:38 / GMT





