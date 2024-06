NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nel ASA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,75 norwegischen Kronen belassen. Als Teil des bereits verabschiedeten Gas- und Wasserstoffpakets strebe die EU-Kommission im Bereich Wasserstoff mit einem "neuen Pilotmechanismus" ein Mehr an Markttransparenz an, schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sollten europäische Abnehmer besser mit Lieferanten in Verbindung gebracht werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 11:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 11:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.