NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nel ASA von 22 auf 14 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die längerfristigen Aussichten für den Wasserstoffsektor seien günstig, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Abschwächung des Vorjahres dürfte sich 2024 aber zunächst fortsetzen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 01:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 01:01 / EST



