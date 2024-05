NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Er begrüße das Lizenzabkommen des Wasserstoffspezialisten mit dem indischen Unternehmenskonglomerat Reliance Industries und erwarte von der Quartalszahlenvorlage am 17. Juli mehr Details dazu, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2024 / 09:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 09:46 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.